إسبانيا تُنهي مغامرة سويسرا في أمم أوروبا بركلات الترجيح وتتأهل لنصف نهائي "يورو2020"

في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي

حققت إسبانيا فوزًا صعبًا على سويسرا بركلات الترجيح 3-1 عقب نهاية الوقتَيْن الأصلي والإضافي 1-1، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي لأمم أوروبا.



وسجَّل لاعب الوسط المدافع للمنتخب السويسري دينس زكريا هدف المنتخب الإسباني الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة.



وهذا هو الهدف العكسي العاشر في بطولة أمم أوروبا الحالية، وهو أكثر من مجموع كل الأهداف العكسية في النسخ الـ15 السابقة التي شهدت 9 أهداف، سجلها اللاعبون بالخطأ في مرماهم.



وفي الدقيقة الـ68 تمكن شيردان شاكيري من تسجيل هدف التعادل لسويسرا، وهو التعادل الذي استمر حتى نهاية الشوط الإضافي الثاني؛ فلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح.



وتلقى المنتخب السويسري ضربة موجعة في الدقيقة الـ77 بطرد لاعبه ريمو فريلير بعد تدخُّله العنيف على الإسباني جيرارد مورينو.



وسيواجه المنتخب الإسباني في المربع الذهبي من البطولة القارية الفائز من مواجهة بلجيكا وإيطاليا التي ستقام في وقت لاحق اليوم على أرضية ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية.