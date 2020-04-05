جامعة أم القرى تُطلق غدًا الملتقى الافتراضي في إدارة الأزمات

يناقش الدّور الصحي والإعلامي والقانوني

أعلنت جامعة أم القرى، ممثلة في واحة أم القرى للاستشارات، بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد؛ انعقاد "الملتقى الافتراضي الاستشاري الأول في إدارة الأزمات"، غدًا، برعاية مدير الجامعة أ.د. عبد الله بن عمر بافيل، ولمدة ثلاثة أيام.



ويناقش الملتقى الدور الصحي والإعلامي والقانوني، وجودة الحياة والمسؤولية الاجتماعية والتقنية والابتكار وإدارة الحشود في إدارة الأزمات.



ويشارك المتحدثون في هذا الملتقى عن بعد، بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة أم القرى.



ويحظى الملتقى بشركاء نجاح فاعلين له، وهم: وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر، ومركز سيف للسلامة وإدارة المخاطر والأزمات، بالإضافة إلى عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وكرسي الأمير خالد الفيصل لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.



ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز السلوك الإيجابي، أثناء الأزمات لدى جميع فئات المجتمع، وتنمية المهارات المهنية للممارسين في الميدان أثناء الأزمات، وعرض التجارب الناجحة من الميدان في الأزمات وغيرها.



يذكر أن الحاضرين لهذا الملتقى سيحصلون على شهادات مقدمة من معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى من الرجال والسيدات، والحضور مجاني ومتاح للجميع في الوطن الغالي وخارجه عبر الرابط:



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