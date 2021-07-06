إلى فاعلي الخير.. مناشدة من أب للتبرع بـ"كلية" لإنقاذ حياة طفله

هو وزوجته المعلمة لا يستطيعان التوفيق بين عملهما والمراجعة به

ناشد مواطن بتبوك، فاعلي الخير بالتبرع بـ"كلية" لإنهاء معاناة طفله صاحب الخمس سنوات.

وأوضح المواطن سلطان العنزي لـ"سبق"، أن المراجعة بابنه "سعد" بين الرياض وتبوك؛ أمر في غاية الصعوبة؛ خاصة أنه وزوجته المعلمة لا يستطيعان التوفيق بين عملهما والمراجعة بطفلهما.

وأرفق المواطن التقارير الطبية الخاصة بحالة طفله -تحتفظ "سبق" بها- مناشدًا أهل الخير بالتبرع لطفله حتى العودة لحياته الطبيعية.