"الصحة" : تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 42925

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء الموافق 12/ 5/ 2020م، عن تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 42925 إصابة، منهم 31% من السعوديين و69% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 147 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2520 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 15257 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 264 متوفىً.