بالشركة مع "إغاثي الملك سلمان".. منظمة الهجرة تنتج 50 ألف كمامة بحضرموت

"مسام" ينتزع 1.630 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر

قامت المنظمة الدولية للهجرة من خلال شراكتها الفعالة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإنتاج 50.000 قناع واقٍ (كمامة) في محافظة حضرموت، وذلك في إطار مجابهة فيروس كورونا (كوفيد-19) في اليمن.

وشارك في تصنيع الكمامات أكثر من ستين امرأة من النازحين والمجتمعات المضيفة، حيث أخذن دوراً قيادياً في الاستجابة المجتمعية لمواجهة الفيروس، وتلقين تدريباً على الخياطة وإنتاج الكمامات بشكل خاص، مما أدى إلى تحسين دخلهن والاعتماد على ذواتهن بشكل أكبر.

ويستفيد من هذه المساعدات سكان المديريات والمناطق التي ينتشر فيها الوباء، وسيتم توزيع الكمامات بالتعاون مع السلطات المحلية.

وتسعى منظمة الهجرة بتعاونها مع المركز إلى رفع مستوى الوعي داخل المجتمع اليمني وتدريب الأهالي والسكان على التدابير الوقائية اللازمة من فيروس كورونا.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة بادر منذ بداية انتشار الفيروس إلى تقديم المساعدات والمستلزمات الطبية إلى اليمن والكثير من الدول، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في جميع البلدان المتضررة من الجائحة.

من ناحية ثانية، تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020م من انتزاع 1.630 لغماً، منها 15 لغماً مضادة للأفراد، و187 لغماً مضادة للدبابات، و1.422 ذخيرة غير متفجرة، و6 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 203.015 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

وقد وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 203 أطنان و300 كيلوغرام من السلال الغذائية للأسر الأشد ضعفاً في مديريتي رماه وثمود بمحافظة حضرموت، استفاد منها 11.400 فرد.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.