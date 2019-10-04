دهم مركز صحي بالرياض يقود لمخالفات بالجملة.. طبيبة تجميل ببكالوريوس آداب!

أدوية منتهية الصلاحية في العيادات وكوادر تعمل بلا تراخيص وأجهزة بلا شهادات

ضبطت فرق إدارة الالتزام بالمديرية العامة للشوؤن الصحية بمنطقة الرياض، مركزاً طبياً مخالفاً لأنظمة المنشآت الصحية الأهلية.

وكانت إدارة الالتزام قد تلقّت بلاغاً من إحدى المواطنات عن وجود مخالفات في مركز طبي أهلي بشمال الرياض ، وبعد التأكد من صحة البلاغ تمت مداهمة المركز.

وأسفرت عملية الدهم عن رصد عدد من المخالفات التي تضمنت وجود وافدة لا تحمل أي مؤهل طبي تعمل في المجمع كأخصائية جلدية، وتقوم بحقن البوتكس والفيلر للمراجعين، بالإضافة إلى مخالفة عمل المركز بأقل من الحد الأدنى من الكوادر اللازمة حسب الأنظمة واللوائح.

وشملت المخالفات المضبوطة: وجود أدوية منتهية الصلاحية في العيادات والمستودع، ووجود كوادر طبية تعمل بدون الحصول على التراخيص النظامية لمزاولة النشاط، ولا يوجد لديهم شهادات الهيئة العامة للغذاء والدواء لأجهزة الليزر الموجودة في المجمع.

كما تم رصد مخالفة عدم الاهتمام بتعقيم الأدوات بشكل صحيح داخل المجمع، وعدم التزام المجمع بالشروط والضوابط الخاصة بالتخلص ونقل النفايات الطبية.

وأوضحت إدارة الالتزام بصحة الرياض انه سوف يتم رفع المخالفات التي تم ضبطها إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة الرياض لإصدار العقوبة بحق المجمع.

وشددت على استمرار الحملات التفتيشية على كل المجمعات والمراكز الطبية للتحقق من الامتثال للنظام؛ مثمنة تعاون المواطنين في الإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات؛ باعتبارهم شركاء حقيقيين لوزارة الصحة لتحقيق المصلحة الوطنية.

