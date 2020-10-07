"الصحة": تسجيل 468 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 596 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، تسجيل 468 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 337711حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 596 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 323208 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4947 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9556 والحالات الحرجة 913 حالة.