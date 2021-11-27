حرس حدود الشمالية وتبوك يحبط تهريب 19233 قرص إمفيتامين

استكمال الإجراءات النظامية.. وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية بقطاع حالة عمار، التابِع لمنطقة

تبوك، والدوريات البرية بقطاع رفحاء التابع لمنطقة الحدود الشمالية، تمكنت من إحباط محاولة تهريب (19233) قرص إمفيتامين مخدر.

وأوضح "القريني"، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.