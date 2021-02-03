"الغامدي" يزور فرع البيئة والزراعة في الطائف

للوقوف على الاحتياجات وتذليل الصعوبات

زار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، فرع الوزارة بالطائف.

كما التقى خلال زيارته، محافظ الطائف، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمحافظة سعد بن مقبل الميموني.

واستعرض "الغامدي" بعض مهام وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة، وبحث سبل دعمها في كل المجالات.

وتفقد "الغامدي" مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الطائف، وكان في استقباله مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي، ومن ثم استعرض مع مديري الوحدات المهام التي تقوم بها كل وحدة، وناقش احتياجاتها.

ووقف على احتياجات المكتب والبرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية، والعمل على أن تصل لكل المستفيدين والمستحقين لها.

ووقف "الغامدي" برفقة مدير منتزه سيسد الوطني سامي الجعيد، ومدير إدارة البيئة بالفرع المهندس تركي الحميدي، على المنتزه شاسع المساحة الذي يمتاز بطبيعة جغرافية مميزة؛ حيث تحيط به الأشجار والجبال من جميع الجهات؛ مما جعله متنزهًا مرغوبًا لزوار المحافظة، ومن أهم المناطق السياحية في السعودية الخلابة بطبيعتها الجميلة.

وحصل المتنزه على اسمه بسبب ارتباطه بالسد الأثري سيسد الشهير، الذي أنشئ في عهد الصحابي معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنه، عام 677م.

ويمتاز "المنتزه" بما يتضمنه من ينابيع طبيعية، حيث يحتضن بالْتقاء أودية عدة المنطقة مثل وادي العرج ووادي سيسد، إلى جانب وادي العرج المعروف، وقد زار "الغامدي" مع الوفد المرافق له مشتل العرج.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي: إن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته لكل المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة في المنطقة؛ للوقوف على احتياجاتها ومحاولة تذليل كل الصعوبات التي قد تواجهها؛ ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.

رافق "الغامدي" فريق عمل مكون من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة.