"تكافل" الدمام ينظم غدًا ورشة عن "الحرفية بين المهنية والإنسانية"

تتضمن محاور "الإدارة الحديثة وأهمية الاحتواء والتطوير الذاتي"

ينظم مركز"تكافل" للإرشاد الأسري، ورشة عمل بعنوان "الحرفية بين المهنية والإنسانية"، غدًا الاثنين، يقدمها الاستشاري عبد الله بوغنوم، في مقر المركز بالدمام.

وتتضمن الورشة عددًا من المحاور بين أسلوب الإدارة الحديث وأهمية الاحتواء ورأس المال البشري والتطوير الذاتي والاحتراف الوظيفي والمسؤولية الاجتماعية.

وتهدف الورشة إلى إلقاء أهمية التوازن بين تحقيق رؤية المنظمات وأهداف الفرد وإيجاد البيئة التحفيزية لخلق الإبداع لدى الموظفين.

كما سيلقي الضوء على ضرورة مواكبة التطور التقني، سواء من قبل المنظمة أو الموظف، وكيفية تكوين البيئات الاجتماعية المتفاعلة داخل منظمات الأعمال.