الهيئة العامة للعقار توقع مذكرة تفاهم لدعم المنشآت العقارية الصغيرة والمتوسطة

لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي والإجمالي

وقع محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، مذكرة تعاون لتمكين ورفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع ممارسة العمل الحر في القطاع العقاري، وتحفيز الكوادر الوطنية؛ لممارسة الأنشطة العقارية، وإيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات في قطاع المنشآت العقارية الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف التعاون بين الهيئتين إلى تقديم دورات متخصصة في الأنشطة العقارية، وزيادة عدد المرخصين في القطاع العقاري، ودعم المنشآت العقارية المعتمدة ضمن برنامج الامتياز العقاري من خلال مركز الامتياز التجاري، الذي يهدف -من خلال الجهات الاستشارية في القطاع الخاص إلى تمكين العلامات التجارية من التوسع بنموذج الامتياز التجاري، وتحفيز المنشآت العقارية الكبيرة على إنشاء حاضنات لرواد الأعمال، ونقل الخبرة الفنية والمعرفة والتقنيات الحديثة.

وتسعى الهيئتان من خلال تطبيق بنود هذه المذكرة إلى تنفيذ استراتيجيتهما في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العقارية والخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري لرفع كفاءة القطاع العقاري؛ بما يحقق رؤية الاستراتيجية بأن يكون القطاع العقاري حيوياً وجاذباً، ويتسم بالثقة والابتكار.

وفي إطار دعم مشاريع الامتياز العقاري، سلّم محافظ الهيئة العامة للعقار رخصتين للامتياز العقاري لشركتين عقاريتين، بعد تحقيقهما لمعايير الرخصة المعدّة لذلك.