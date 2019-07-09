"زعلة" يعزي شيخ شمل الأشراف بجازان في وفاة زوجته

قدّم محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، تعازيه ومواساته لشيخ شمل الأشراف بمنطقة جازان محمد بن الحسن بن زيد أبو طالب آل خيرات، في وفاة زوجته من قرية أبوحجر الأعلى، شمال شرق صامطة، في مصر، إثر معاناتها مع المرض.



وعبّر المحافظ خلال زيارة العزاء للشيخ في منزله، عن خالص تعازيه ومواساته لشيخ شمل الأشراف، وكل أسرته، سائلاً الله -العلي القدير- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.



من جانبه عبر شيخ شمل الأشراف عن خالص شكره وتقديره لمحافظ صامطة، على مواساته له ومشاركته في مصابه، سائلاً الله أن يديم عليه الصحة والعافية وألا يريه مكروهًا.



رافق "زعلة" رئيس مركز وادي جازان مصطفى بن علي قحل.