ترقية سباق الخيل "عبّية كلاسيك" إلى فئة "ليستد" ضمن كأس السعودية 2021

بجوائز قدرها 30.5 مليون دولار.. ليكون أغلى كأس سباقات خيل في العالم

ينطلق سباق الخيل العربية الأصيلة "عبّية كلاسيك" بتصنيف فئوي جديد "ليستد" بعد ترقيته من الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة ضمن فعاليات "كأس السعودية 2021" الذي يحوي ثمانية سباقات بجوائز قدرها 30.5 مليون دولار أمريكي؛ ليكون أغلى كأس سباقات خيل في العالم.

ويُعد شوط سباق "عبية كلاسيك" بنسخته الحالية أيضاً أغلى سباق عالمي مخصص للخيل العربية الأصيلة والمهجنة، وذلك بعد ارتفاع قيمة جائزته المالية من 1.9 مليون دولار إلى مليونَي دولار، وهو أول سباق من سباقات "كأس السعودية 2021" يحصل على تصنيف فئة "ليستد"، ومن المزمع انطلاقه في 20 فبراير المقبل على المضمار الرملي بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية لمسافة 2000م.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، عن أمله في أن تكون هذه الترقية في التصنيف بادرة لإنجازات جديدة تستحقها سباقات الخيل الأصيلة، بما في ذلك "كأس السعودية" الذي تبلغ قيمة جائزته 20 مليون دولار أمريكي.

وقال: هذا الإعلان أمر رائع لـ"كأس السعودية" ونحن سعداء بهذا الإنجاز الذي حصل عليه سباق "عبّية كلاسيك" للخيل الأصيلة في زمن قصير.

وأضاف: نهدف إلى مواصلة تطوير السباقات الدولية في المملكة واستقطاب أفضل الخيل العربية الأصيلة والخيل المهجنة حول العالم، وحصول سباق "عبية كلاسيك" على ترقية إلى فئة "ليستد" في عامه الثاني هو خطوة رائعة في سبيل تحقيق طموحاتنا في إقامة سباقات دولية، ونأمل أن نرى المملكة ترتقي للفئة الأولى ضمن سباقات الخيل حسب تصنيف الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة.

وقد أُعلِن عن أسماء الجياد المشاركة في سباق الخيل العربية الأصيلة "عبّية كلاسيك" الأسبوع الماضي، ومن أبرز المشاركين الجواد "ميسي" الفائز بسباقات الفئة الأولى، الذي يُدرّبه "تيموكيرزميكرز" في بلجيكا، والجواد الفائز العام الماضي "طلاب الخالدية" الذي يتلقى تدريبه محليًّا على يد المدرب مطلق بن مشرف.