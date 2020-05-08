"الصحة" : تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. .. والإجمالي يرتفع إلى 35432

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، الموافق 2020/05/8 م، تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس؛ ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس، إلى 35432 إصابة؛ منهم 22 % من السعوديين و78 % من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 141 حالة، يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.



وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1322 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 9120 حالة.



وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات؛ ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 229 متوفى.