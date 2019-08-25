"الجوهرة الطاسان" تتسلّم أول رخصة إرشاد سياحي في القصيم

بعد اجتيازها مؤخراً دورة متخصصة واختبار القياس

سلّم مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح، الجوهرة بنت إبراهيم الطاسان رخصة أول مرشدة سياحية سعودية بالمنطقة، وذلك بعد اجتيازها مؤخراً دورة متخصصة في مجال الإرشاد السياحي، واختبار القياس المخصص للمرشدين والمرشدات.

وأوضح "المشيقح" أن هذه الرخصة تعزز حضور سيدات المنطقة في صناعة السياحة الحديثة، ومواكبة توجه الدولة نحو دعم هذا القطاع بمختلف الوسائل المساهمة في النهوض به لتحقيق احتياجات المجتمع، والعمل على مواصلة دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن ترخيص المرشدة السياحية لـ"الجوهرة" يضاف إلى كوكبة عدد من المرشدين السياحيين المرخصين بالمنطقة، الذين وصل عددهم إلى 45 مرشداً مؤهلين للتعامل مع مختلف فئات السواح من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى وجدود عدد من الطلبات التي تحت الإجراء حالياً، ومنها طلبات متقدمات على نشاط الإرشاد السياحي من سيدات المنطقة، حيث اجتزن بعض منهن دورة مهارات الإرشاد السياحي التي تنظم تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

يذكر أن منطقة القصيم شهدت في الأعوام القليلة الماضية تسليم رخصة لأول منظمة للرحلات السياحية النسائية بالمنطقة، وكذلك هناك العديد من الاستثمارات النسائية الأخرى في القطاع السياحي بالقصيم سواء في منشآت الإيواء السياحي أو تنظيم الفعاليات السياحية.