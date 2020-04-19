القبض على مواطن ومقيمَيْن يتجولون بمركبتهم أثناء فترة المنع وبحوزتهم مواد مخدرة

ضمن جهود الدوريات الأمنية المكلفة بتطبيق منع التجوُّل بمحافظة الدرعية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، بأن الدوريات الأمنية المكلفة بتطبيق منع التجوُّل بمحافظة الدرعية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن ومقيمَيْن من الجنسية المالية؛ يتجولون بمركبتهم أثناء فترة المنع، وضُبط بحوزتهم مواد مخدرة خاضعة للتنظيم الطبي؛ فتم إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.



