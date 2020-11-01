وفاة نايف آل غصين

نعى أبناء الشيخ حمد آل غصين، وأسرة "آل غصين"، أخاهم الفقيد "نايف".

وتلقت أسرة "آل غصين" التعازي والمواساة من أصحاب السمو والشيوخ في المملكة والكويت.

كما قدم شيوخ القبائل التعازي في الفقيد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".

والعزاء على جوال أخيه "حسين" على الرقم: 0508934467.