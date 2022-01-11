جمعية أجياد تواصل فعاليات الدورة العلمية الأولى في اليوم الثالث بدرس فقه

بحضور جمع من طلاب وطالبات العلم وتقام بجامع حسين عرب بحي الهجرة

تواصل "الدورة العلمية الأولى" التي تنظمها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد، بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة؛ فعالياتها في اليوم الثالث بحضور أكثر من 300 من طلاب وطالبات العلم وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.



وجاء عنوان الدرس في اليوم الثالث "تعليق على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبدالرحمن السعدي -رحمه الله-"، قدمه الشيخ الدكتور عبدالله بن زيد المسلم؛ حيث تطرق خلال الدرس إلى الطهارة والصلاة، مبينًا المسائل والدلائل، ومستشهدًا بالنصوص والآيات الواردة في ذلك.



ووضعت جمعية أجياد للدعوة مميزات عدة لهذه الدورة؛ منها توزيع شهادات حضور إلكترونية وضيافة يومية طيلة أيام الدورة، وتوفير المتون العلمية، كما خصصت الجمعية مكانًا خاصًا للنساء، كما تنقل الجمعية كافة مجريات الدورة عبر البث المباشر من خلال قناة الجمعية على موقع اليوتيوب: " https://cutt.us/vwg9d ".



فيما ستستكمل الدورة فعالياتها غدًا الأربعاء بدرس في "شرح كتاب أمالي في السيرة النبوية للشيخ الحكمي"، ويقدمه فضيلة الدكتور علي يحيى حدادي، عقب صلاة العصر وحتى بعد صلاة العشاء في جامع حسين عرب بحي الهجرة في مكة.



من جانبهم نوه عدد من المشاركين في الدورة إلى التنظيم الجميل وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيدين بجهود جمعية الدعوة بأجياد على تميزها في تنظيم مثل هذه البرامج الدعوية، رافعين شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية على إشرافها ودعمها غير المحدود لإقامة برامج دعوية تفيد أفراد المجتمع.