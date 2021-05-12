الصحة الفلسطينية: 43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء

حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة جراء أصوات الانفجارات المخيفة ومشاهد الدمار

قالت الصحة الفلسطينية إن "43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة؛ هم من الأطفال والنساء؛ جراء الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين الآمنين والأحياء السكنية المكتظة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، أن "الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين والأحياء السكنية المكتظة؛ يضع أكثر من نصف سكان قطاع غزة من الأطفال والنساء في حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة جراء أصوات الانفجارات المخيفة والمتلاحقة ومشاهد الدمار وضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر".