الصحة الفلسطينية: 43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء

حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة جراء أصوات الانفجارات المخيفة ومشاهد الدمار

قالت الصحة الفلسطينية إن "43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة؛ هم من الأطفال والنساء؛ جراء الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين الآمنين والأحياء السكنية المكتظة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، أن "الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين والأحياء السكنية المكتظة؛ يضع أكثر من نصف سكان قطاع غزة من الأطفال والنساء في حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة جراء أصوات الانفجارات المخيفة والمتلاحقة ومشاهد الدمار وضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر".

الصحة الفلسطينية ضحايا العدوان الإسرائيلي

1

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442 12:09 PM

حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة جراء أصوات الانفجارات المخيفة ومشاهد الدمار

الصحة الفلسطينية: 43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 470

قالت الصحة الفلسطينية إن "43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة؛ هم من الأطفال والنساء؛ جراء الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين الآمنين والأحياء السكنية المكتظة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، أن "الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين والأحياء السكنية المكتظة؛ يضع أكثر من نصف سكان قطاع غزة من الأطفال والنساء في حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة جراء أصوات الانفجارات المخيفة والمتلاحقة ومشاهد الدمار وضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الصحة الفلسطينية ضحايا العدوان الإسرائيلي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021