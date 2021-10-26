خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1266 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

سجّلت كوريا الجنوبية 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء، وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 354 ألفاً و355.

كما أضافت البلاد 15 وفاة؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2788 وفاة.