"النيابة العامة": الغش في منتجات التجميل جريمة عقوبتها قد تصل للسجن 5 سنوات

شددت النيابة العامة على أن الغش في منتجات التجميل جريمة تصل عقوباتها إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال.
وأضافت أن "العقوبة المقررة في هذا الشأن تطال كل من شارك عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام رقم (١) وتاريخ ١/١/ ١٤٤٢هـ".
تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق قرار النائب العام
شددت النيابة العامة على أن الغش في منتجات التجميل جريمة تصل عقوباتها إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال.
وأضافت أن "العقوبة المقررة في هذا الشأن تطال كل من شارك عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام رقم (١) وتاريخ ١/١/ ١٤٤٢هـ".