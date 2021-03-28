ضحايا بانفجار داخل كنيسة في إندونيسيا.. والشرطة تفرض طوقًا أمنيًّا حولها

قالت: رأينا ضحايا وأشلاء بشرية لا نعرف ما إذا كانت لمنفذ الانفجار أم لأفراد

هز انفجار كنيسة كاثوليكية في مدينة ماكاسار بإندونيسيا اليوم الأحد، وأسفر عن سقوط ضحايا، ووفق الشرطة يبدو أنه انفجار قنبلة.

وقال المتحدث باسم شرطة ساوث سالاويزي إن عددًا من الناس كانوا داخل الكنيسة وقت الانفجار.

وأضاف: "رأينا ضحايا وأشلاء بشرية. لا نعرف ما إذا كانت لمنفذ الانفجار أم لأفراد كانوا قربه"؛ وفق "رويترز".

وأظهر تسجيل مصور من الموقع، الشرطة وهي تفرض طوقًا أمنيًّا حول الكنيسة وسيارات متضررة في الموقع.