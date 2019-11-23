فهد وريما ومشهور يشاركون في سباق "جاغوار آي" بالدرعية.. و"بيرد" يصنع التاريخ

في ثاني أيام سباقات فورمولا إي

شهد اليوم الثاني من سباقات "فورمولا إي" التي تستضيفها "الدرعية"، مشاركة عدد من السائقين السعوديين؛ حيث شارك فهد القصيبي وريما الجفالي ومشهور بالحجيلة في سباق جاغوار آي-بيس إي تروفي.


ونجح البرازيلي سيرجو جمينيز في تحقيق المركز الأول، وحل الأسترالي سايمون إيفانز ثانيًا، والبريطاني اليس بويل ثالثًا.

وفي سباق تصفيات السوبر بول نجح سام بيرد في صنع التاريخ بفوزه للمرة الثالثة على التوالي في التصفيات، والتي تعتبر من جولات تحديد ترتيب المتسابقين في خط البداية للسباق النهائي؛ حيث جاء الترتيب على النحو التالي:
البريطاني بيرد، السويسري بويمي، البرازيلي دي جراسي، الأسترالي إيفانز، البلجيكي دامبروزيو، البرتغالي دا كوستا.

سباق "جاغوار آي" فورمولا إي الدرعية

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23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441 03:12 PM

في ثاني أيام سباقات فورمولا إي

فهد وريما ومشهور يشاركون في سباق "جاغوار آي" بالدرعية.. و"بيرد" يصنع التاريخ

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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شهد اليوم الثاني من سباقات "فورمولا إي" التي تستضيفها "الدرعية"، مشاركة عدد من السائقين السعوديين؛ حيث شارك فهد القصيبي وريما الجفالي ومشهور بالحجيلة في سباق جاغوار آي-بيس إي تروفي.


ونجح البرازيلي سيرجو جمينيز في تحقيق المركز الأول، وحل الأسترالي سايمون إيفانز ثانيًا، والبريطاني اليس بويل ثالثًا.

وفي سباق تصفيات السوبر بول نجح سام بيرد في صنع التاريخ بفوزه للمرة الثالثة على التوالي في التصفيات، والتي تعتبر من جولات تحديد ترتيب المتسابقين في خط البداية للسباق النهائي؛ حيث جاء الترتيب على النحو التالي:
البريطاني بيرد، السويسري بويمي، البرازيلي دي جراسي، الأسترالي إيفانز، البلجيكي دامبروزيو، البرتغالي دا كوستا.

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سباق "جاغوار آي" فورمولا إي الدرعية

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