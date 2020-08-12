الحقيل: نصدر اليوم التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة

قال: الهدف أن نوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار ونحقق تنمية مستدامة

قال وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل: نصدر اليوم التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، والهدف أن نوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تدشّن اللائحة مرحلة جديدة من #الاستثمار_البلدي، تفتح الطريق أمام جميع شرائح المستثمرين للمساهمة في تنمية المدن بما توفره من فرص استثمارية تناسبهم.