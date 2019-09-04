بالصور.. جزر الأحلام السعودية يكشفها قرار رسمي.. هنا تفاصيل لأول مرة

تتمتع بالتضاريس والبيئات المذهلة وشعابها المرجانية المتنوعة

تعتبر الجزر من أفضل الأماكن للسياحة والاسترخاء والاستجمام بعيداً عن ضوضاء المدن وضجيج الحياة؛ فالهدوء والمناظر الطبيعية الساحرة أبرز ما يمكن الاستفادة بها على الجزر البحرية.

وتمتلك المملكة العربية السعودية أكثر من 1250 جزيرة على الساحلين البحر الأحمر والخليج العربي، وتنتشر في المياه الإقليمية السعودية في الخليج العربي ما يقارب من 150 توزع هذه الجزر على ثلاث مجموعات وهي المجموعة الشمالية من مدينة الجبيل ومنها جزر رأس أبو علي والباطنة والقرمة وقنة والمسلمية والجريد وكروان ووحرقوص.

والمجموعة الوسطى من أهمها جزيرة الهيزة والبينة الكبيرة، بالإضافة لقلعة تاروت ذات الأربعة أبراج، والمجموعة الجنوبية منها جزر هذه المجموعة الحويصات وهذبة وصياد.

قرار المجلس

واعتمد أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ولأول مرة في اجتماع مجلس المنطقة جزيرتي "جنا" و"جريد" بمحافظة الجبيل كجزيرتين سياحيتين على أن يسمح بتنظيم رحلات سياحية بحرية والنزول عليهما وربطهما بخط سياحي بحري مع مرفأ الجبيل.

جزيرة جنا

بعد إقرارها جزيرة سياحية تستعد لتدفق الخدمات وتنظيم البرامج السياحية لها تترقب الجزيرة في هذه الأيام وصول الطيور المهاجرة من المناطق الباردة إلى المناطق الأكثر دفئاً، وهي الرحلة السنوية لعشرات الأنواع من الطيور مختلفة الألوان والأشكال والأنواع، بالإضافة إلى وفرة المياه العذبة فيها حيث كانت مقصداً لغواصي اللؤلؤ قديماً.

وتبعد الجزيرة نحو 45 كيلومتراً عن مدينة الجبيل في عمق الخليج العربي بمساحة 1 كم ورغم مساحتها الصغيرة إلا أنها تتمتع بالتضاريس والبيئات المذهلة وشعابها المرجانية المتنوعة.

السلاحف والدلافين

وتتميز الجزيرة بوجود السلاحف الصقرية وغيرها من الأنواع النادرة، وتضع بيضها خلال موسم تكاثرها، ويبلغ عددها نحو 140 سلحفاة من نوع صقرية المنقار من ثلاث إلى سبع مرات، وتبيض في كل مرة نحو 95 بيضة، وبالنسبة الدلافين يوجد ستة أنواع تعيش في مياه الخليج العربي، بالإضافة إلى قرش الحوت، وهو أحد أكبر أنواع أسماك القرش المسالم في العالم

جزيرة جريد

تبلغ مساحتها نحو 1.5 كلم وتبعد عن الجبيل بنحو50 كم، وتتمتع بموقع متميز من حيث وجود أجمل الشعاب المرجانية، ويقصدها الكثير من عشاق الغوص لمشاهدة أشكالها النادرة كما تحظى بطقس بديع وشاطئ رملي أبيض ناعم الملمس.