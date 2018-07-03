انحرفت مركبتهم واعتلت حاجز جسر معلق بأبها.. هكذا أنقذت عناية الله هذه العائلة

فيما باشر الحادثَ الهلالُ الأحمر والدفاع المدني والمرور وجرى تحويل حركة السير

نجت عائلة من الموت، بعد أن انحرفت مركبتهم إثر حادث مروري بأبها؛ لتعتلي حاجز أحد الجسور المعلقة، وحالت إرادة الله دون سقوطها من أعلاه؛ حيث تَسَبّب الحادث في إغلاق الجسر وتحويل مسار المركبات إلى مسار آخر.

وباشرت فِرَق الهلال الأحمر والدفاع المدني والمرور الموقع، وتعاملت مع الوضع، وتعامل المسعفون مع إحدى الحالات في الموقع؛ وذلك في الوقت الذي جرى فيه نقل عدد من الحالات قبل وصول فِرَق الإسعاف.