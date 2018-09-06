انطلاق النسخة الثالثة لفعالية "لقاؤنا" في الرياض.. الأحد

فرصة سنوية تجمع رواد صناعة المعارض والفعاليات

تنطلق النسخة الثالثة من فعالية "لقاؤنا"، التي ينظمها مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الأحد المقبل، بمقر المركز بالعاصمة الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان.

وقال رئيس مجلس إدارة مديري شركة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ماجد بن عبدالمحسن الحكير: تقام هذه النسخة من فعالية "لقاؤنا" لهذا العام، في وقت يُعد نشاط المعارض وصناعة الفعاليات فيه من أهم الأنشطة ذات البعد الاقتصادي والسياحي والموفرة لفرص العمل، ومع توجّه واسع للدولة للاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص.

وأضاف: يأتي هذا الحدث تزامناً مع تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي، كحلقة أساسية من مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأردف: "لقاؤنا" أصبح بمثابة فرصة سنوية متجددة تجمع رواد صناعة المعارض والفعاليات من منظمين ومنفذين ومقدمي خدمات، ومتخصصين ومهتمين بهذا المجال الحيوي، الذي يشهد متغيرات متنوعة مرتبطة بالشأن الاقتصادي والتقدم التقني وتنوع عوامل جذب الجمهور المستهدف خدمته من خلال أنشطته.

وقال "الحكير": من أبرز ثمار هذه الفعالية، تعزيزُ جوانب تسليط الضوء على الدور الهام الذي يقوم به المركز في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات، إضافة إلى الاهتمام بجوانب إبراز الشراكة النوعية المتطورة مع جميع الجهات العاملة في هذه الصناعة.

وأضاف: سنحرص على الاهتمام بإيصال رسائل هامة من خلال "لقاؤنا" تتمحور في نقاط تطويرية استراتيجية عَمِل عليها المركز بشكل عميق وشامل من مطلع العام الحالي 2018.

وأردف: يهمنا أن تكون هذه الخطوات التطويرية محل اطلاع وثقة كل الشركاء الذين نعتزّ بشراكتهم ومواصلة مسيرة التحسين بما يحقق أهدافنا المشتركة لتطوير سوق هذه الصناعة وازدهارها وفق أفضل الممارسات العالمية المعروفة في مجالنا.

وستشهد فعالية "لقاؤنا" حضوراً حكومياً مكثفاً، إضافة إلى تواجد ومشاركة الجهات المشرعة المرخصة للفعاليات في المملكة؛ حيث ستتاح لها جميعاً فرصة لقاء مسؤولين ومنظمين في نشاط المعارض وصناعة الفعاليات من مختلف مناطق المملكة.