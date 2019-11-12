في ساعة متأخرة  بـ"يبس غامد الزناد".. العثور على متوفى منذ عدة أيام

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة غامد الزناد في منطقة الباحة- قبل قليل- حادثة العثور على مواطن متوفى بأحد المواقع بمركز "يبس".
وتشير المصادر إلى أن الوفاة منذ عدة أيام والتي باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابساتها.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.
الجهات الأمنية بالمحافظة باشرت الواقعة للتعرف على ظروفها وملابساتها
باشرت الجهات الأمنية بمحافظة غامد الزناد في منطقة الباحة- قبل قليل- حادثة العثور على مواطن متوفى بأحد المواقع بمركز "يبس".
وتشير المصادر إلى أن الوفاة منذ عدة أيام والتي باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابساتها.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.