في ساعة متأخرة بـ"يبس غامد الزناد".. العثور على متوفى منذ عدة أيام

الجهات الأمنية بالمحافظة باشرت الواقعة للتعرف على ظروفها وملابساتها

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة ‫غامد الزناد في منطقة الباحة- قبل قليل- حادثة العثور على مواطن متوفى بأحد المواقع بمركز ‫"يبس".

وتشير المصادر إلى أن الوفاة منذ عدة أيام والتي باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابساتها.

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