في ساعة متأخرة  بـ"يبس غامد الزناد".. العثور على متوفى منذ عدة أيام

الجهات الأمنية بالمحافظة باشرت الواقعة للتعرف على ظروفها وملابساتها

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة ‫غامد الزناد في منطقة الباحة- قبل قليل- حادثة العثور على مواطن متوفى بأحد المواقع بمركز ‫"يبس".

وتشير المصادر إلى أن الوفاة منذ عدة أيام والتي باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابساتها.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

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12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441 01:50 AM

الجهات الأمنية بالمحافظة باشرت الواقعة للتعرف على ظروفها وملابساتها

في ساعة متأخرة  بـ"يبس غامد الزناد".. العثور على متوفى منذ عدة أيام

عبدالعزيز الشهري

الباحة

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باشرت الجهات الأمنية بمحافظة ‫غامد الزناد في منطقة الباحة- قبل قليل- حادثة العثور على مواطن متوفى بأحد المواقع بمركز ‫"يبس".

وتشير المصادر إلى أن الوفاة منذ عدة أيام والتي باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابساتها.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

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