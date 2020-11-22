السودان.. النيابة العامة تقرّر نبش المقابر الجماعية

لإعادة تشريح الجثامين لتحديد هويتها وأسباب الوفاة

قررت لجنة التحقيق في اختفاء أشخاص، التي شكّلتها النيابة العامة السودانية، نبش المقابر الجماعية وتشريح وإعادة تشريح الجثامين لتحديد هويتها وأسباب الوفاة.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، بأن اللجنة وبعد الاطلاع على التقارير والمستندات وأقوال الشهود قررت نبش جميع المقابر الجماعية وتشريح وإعادة تشريح الجثامين.

وأعلنت اللجنة أن إجراءات النبش ستتم وفقاً لتوجيهات تتضمن ان تؤخذ عينات من الرفات البشرية أصلية واحتياطية والسمات الإشعاعية والأنثروبولوجية الطبيعية لفحص البصمة الوراثية وترسل للإدارة العامة للأدلة الجنائية، كما يتم تحديد أسباب الوفاة وعمر المتوفى وتاريخ الوفاة وتؤخذ صورة فوتوغرافية للجثة وتوثق الأدلة والقرائن وأدلة التعرف ويؤخذ مقياس للعينة وفق معايير اللجنة الدولية للمفقودين.

كما يؤخذ في الحسبان أخذ حجم كافٍ للعينات وكفاية المواد البيولوجية المتبقية والسمات الطبية وتخصص لكل مجهول هوية أرقام تعريفية للعينة ترتبط بالجثة وترتبط بجميع الأدلة الخاصة بها وتؤخذ الصور الشكلية لسمات الأسنان وأي قرائن أو أدلة للتعرف على الجثة.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة تحقيق سودانية العثور على مقبرة جماعية في الخرطوم لمفقودين تم قتلهم، ودفن جثامينهم بصورة تخالف المبادئ الإنسانية والكرامة.

ووفق "روسيا اليوم"، قال رئيس لجنة التحقيق، الطيب العباسي، إن اللجنة التي تشكّلت بعد حادثة فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، عثرت على مقبرة تم تعديل تربتها لتكون مستوية مع الأرض، لإخفاء أدلة تشير إلى أن هناك أشخاصاً دُفنوا فيها.