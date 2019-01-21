"ماي" تعرض خطة بديلة لإنقاذ "بريكست"

استبعدت إجراء استفتاء ثان

كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للبرلمان، اليوم (الاثنين)، خطتها البديلة لإنقاذ الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي حول "بريكست" ورفضه النواب بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي.

واستبعدت "ماي" خلال كلمتها إجراء استفتاء ثان حول "بريكسيت"، مشددة على ضرورة احترام نتيجة الاستفتاء الأول بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لــ"فرنس برس".

وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية أنه ليس هناك أية ضمانة للخروج من التكتل دون اتفاق، إلا عن طريق اللجوء إلى المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تحدد أسس مغادرة دول عضو في التكتل.

وتعهدت "ماي" بعدم إعادة التفاوض حول اتفاق بلفاست للسلام بشأن إيرلندا الشمالية.

ومن النقاط الأكثر خلافية في الاتفاق الذي رفضه البرلمان بند "شبكة الأمان"، وهو ضمان قانوني باستمرار حرية الحركة على الحدود مع إيرلندا، في حال لم تتمكن بريطانيا من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على معاهدة طويلة الأمد للتجارة الحرة.