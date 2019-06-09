جامعة الباحة تعلن شروط القبول ومواعيده للعام القادم

بنظام الانتظام.. التقديم عبر الموقع الإلكتروني خلال 10 أيام

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، مواعيد فتح باب القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية، الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعة؛ للحصول على درجة البكالوريوس بنظام الانتظام، للموسم الدراسي الجامعي 1440/ 1441هـ.

وأوضحت العمادة أن استقبال الطلبات سيكون يوم الأحد الموافق 20 من الشهر الجاري؛ من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، ويستمر لمدة عشرة أيام؛ منوهةً بأن شروط القبول تم إعلانها عبر موقع الجامعة على الرابط الإلكتروني التالي:https://portal.bu.edu.sa/.