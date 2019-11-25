السعودية تقدم دعماً بمليون و500 ألف دولار لصندوق الطوارئ بـ"هيئة مكافحة الجراد"

لتمكينها من تأدية واجباتها تجاه الدول المتضررة

قدمت المملكة العربية السعودية دعماً مالياً لصندوق الطوارئ بهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بمبلغ مليون و500 ألف دولار.

حيث تدعم المملكة أربع دول لتعزيز ورفع كفاءة أعمال مكافحة الجراد الصحراوي هي: اليمن ـ السودان ـ إرتريا ـ أثيوبيا.



ويأتي ذلك الدعم استمراراً لما قامت به المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية لدعم أعمال مكافحة الجراد الصحراوي لكثير من الدول لتعزيز قدراتها الفنية واللوجستية للحد من تأثيره على المحاصيل الزراعية على تلك الدول.



وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن ذلك الدعم نتيجة المقترح الذي قدمه وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد صالح العيادة في الاجتماع الذي عقد في القاهرة بتاريخ 18-11-1440، وحضره 16 وكيل وزارة للزراعة للدول الأعضاء في هيئة مكافحة الجراد بالمنطقة الوسطى، وتم الاتفاق بدعم صندوق الطوارئ من عدة دول، حيث تقوم جميع الدول بدفع الاشتراكات المتأخرة حتى تتمكن الهيئة بالقيام بواجباتها تجاه الدول المتضررة وغير القادرة على تعزيز قدراتها في أعمال المكافحة.



وأكدت الوزارة أنه بتوجيه من وزير البيئة والمياه والزراعة، قام وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي بن أحمد العسيري، ومدير عام مركـز مكـافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد بن حسين الشمراني، بزيارة لمقر المنظمة بالقاهرة، والاجتماع بالأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى الدكتور مأمون العلوي، للاطلاع على برنامج وخطة الصرف للدول المتضررة، ومناقشة التحديات خلال تلك المرحلة لرفع كفاءة أعمال مكافحة الجراد الصحراوي في الدول المعنية للحد من تأثيره على المملكة، وتم التوقيع على محضر تسليم وخطة صرف المنحة المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله.