"محافظ ينبع" يقف على المناطق المتضررة من الأمطار.. ويوجه بسرعة الحلول

بناءً على توجيه الأمير وخلال لقائه الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المدينة المنورة

أكد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، بالعمل على سرعة الوقوف على المناطق والأحياء المتضررة بينبع، بعد هطول الأمطار وسرعة العمل على إيجاد حلول جذرية بمشاركة هيئة تطوير المدينة، وبلدية ينبع والجهات ذات العلاقة، بناء على توجيه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

جاء ذلك بعد لقائه اليوم بمكتبه بالمحافظة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، كما تفقد السحيمي والبليهشي، ورئيس بلدية ينبع فهد المشعان الأحياء المتضررة، واطلعوا على الأحياء التي تضررت من هطول الأمطار، وما لحقها من تجمعات للمياه؛ حيث يتم العمل على التصور الكامل لسرعة تطوير هذه الأحياء.