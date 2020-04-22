"المزيد": ما أحوجنا لمدرسة رمضان لمواجهة "كورونا" .. فلنبتهلْ إلى الله أن يرفع الوباء

نوه بمنجزات القيادة التي شهد بها العالم أجمع في مكافحة الفيروس

أكد أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود سابقًا الدكتور أحمد بن عثمان المزيد أن ما أحوجنا جميعًا إلى ما تحمله مدرسة شهر رمضان الفضيل من إيمانيات وأخلاقيات وقيم للتسلح بها في القضاء على هذه الجائحة "كورونا"، فمن مدرسة رمضان: الدعاء: فالصائم حريٌّ بقبول الدعاء، وله دعوة لا ترد، فلنبتهلْ إلى الله أن يرزقنا العفو والعافية، ويرفع عن البشرية جمعاء هذا الوباء.

وقال "المزيد" إن من فضل الله علينا في وطننا المبارك المملكة العربية السعودية ما وفق الله إليه قيادتنا المباركة من قرارات ومنجزات جبارة عظيمة في مكافحة هذا الوباء "كورونا"؛ حتى شهد العالم أجمع بهذا التميز والإنجاز في هذا الوطن المبارك بلاد الحرمين الشريفين قبلة المسلمين ومثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون يدًا واحدة متكاتفين للقضاء على هذه الجائحة؛ فنحتفل معًا بعيد الفطر وقد غادرنا هذا الوباء بلا رجعة.

وتابع "المزيد": فشهر رمضان هو شهر القرآن، والرحمة، والصبر، والتوبة والاستغفار، ومضاعفة الحسنات، فما أحوجنا جميعًا إلى ما تحمله مدرسة الشهر الفضيل من إيمانيات وأخلاقيات وقيم نتسلح بها في القضاء على هذه الجائحة "كورونا"، فمن مدرسة رمضان: الدعاء: فالصائم حريٌّ بقبول الدعاء، وله دعوة لا ترد، فلنبتهلْ إلى الله أن يرزقنا العفو والعافية، ويرفع عن البشرية جمعاء هذا الوباء، وأن يحقق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمين غايتهم في القضاء على هذه الجائحة، وأن يجزيهم على ما يقومون به من جهودٍ كريمة خيرَ الجزاء .

وأوضح "المزيد" أن من دروس شهر القرآن: التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، والتفاؤل وحسن الظن بالله، وطاعة ولاة الأمر، والتكاتف والتعاون، والتسامح والمحبة، وصلة الرحم، وبر الوالدين. وإن أعظم دروس شهر رمضان الصبر: فالصابرون: يوفون أجرهم بغير حساب، ومجالات الصبر كثيرة، ومنها الصبر: على التوجيهات الصحية، بالالتزام بالبقاء في المنزل، والتقيد بالتدابير الوقائية، ومنع التجول، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والمحافظة على مسافة آمنة، وعلى غسل اليدين، واستخدام المناديل أو المرفق عند العطاس وغيرها من التعليمات الصحية.

واختتم قائلاً إن من أعظم غايات الشهر الفضيل: تحقيق التقوى: وهي جماع الخير؛ وموضعها (حيثما كنت)؛ فلنجعل جميعًا بيوتنا موضعًا لعبادة الله، وطاعته، وإقامة شعائره، ولنجمع أهلينا على الخير والإحسان، واستثمار أوقات الشهر الفضيل فيما يقربنا من الله، مستمطرين رحماته، راجين منه سبحانه أن يدفع عنا كل بلاء ووباء..