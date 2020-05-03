القصيم.. ضبط مستودع أغذية يخزن منتجات منتهية الصلاحية

الغذاء والدواء: أحلنا المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ اللازم

ضبطت #الغذاء_والدواء مستودع أغذية في #القصيم يتم فيه تخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ومنتجات أخرى في بيئة غير مناسبة للتخزين.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: تمتْ إحالة المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

الهيئة العامة للغذاء والدواء القصيم

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03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 07:44 PM

الغذاء والدواء: أحلنا المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ اللازم

القصيم.. ضبط مستودع أغذية يخزن منتجات منتهية الصلاحية

صحيفة سبق الإلكترونية

القصيم

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ضبطت #الغذاء_والدواء مستودع أغذية في #القصيم يتم فيه تخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ومنتجات أخرى في بيئة غير مناسبة للتخزين.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: تمتْ إحالة المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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الهيئة العامة للغذاء والدواء القصيم

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