القصيم.. ضبط مستودع أغذية يخزن منتجات منتهية الصلاحية

الغذاء والدواء: أحلنا المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ اللازم

ضبطت #الغذاء_والدواء مستودع أغذية في #القصيم يتم فيه تخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ومنتجات أخرى في بيئة غير مناسبة للتخزين.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: تمتْ إحالة المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.