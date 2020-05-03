القصيم.. ضبط مستودع أغذية يخزن منتجات منتهية الصلاحية

ضبطت #الغذاء_والدواء مستودع أغذية في #القصيم يتم فيه تخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ومنتجات أخرى في بيئة غير مناسبة للتخزين.
وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: تمتْ إحالة المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.الهيئة العامة للغذاء والدواء القصيم
الغذاء والدواء: أحلنا المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ اللازم
ضبطت #الغذاء_والدواء مستودع أغذية في #القصيم يتم فيه تخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ومنتجات أخرى في بيئة غير مناسبة للتخزين.
وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: تمتْ إحالة المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.