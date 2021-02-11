الشؤون الإسلامية لـ"سبق": على الرقم 1933 نستقبل بلاغات ملاحظات الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا داخل المساجد

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأن الوزارة تستقبل بلاغات الملاحظات بشأن الإجراءات الاحترازية داخل المساجد من خلال الرقم المجاني 1933.

جاء ذلك رداً على استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، داعياً الجميع للتعاون مع الوزارة للإبلاغ عن أي ملاحظات للتعامل الفوري معها لجعل المساجد بيئة آمنة صحياً وللحفاظ على صحة المصلين ومنسوبي المساجد.

وأوضح أن الرقم يتلقى حالياً قرابة 500 اتصال يومياً ويتم التعامل معها.