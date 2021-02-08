قبيل الاجتماع الطارئ للجامعة.. "الخارجية العرب" يعقدون لقاءً تشاورياً

تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن التطورات عامة والفلسطينية خاصة

عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً تشاورياً اليوم بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية برئاسة جمهورية مصر العربية الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم.



ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.



وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن التطورات العربية عامة والفلسطينية خاصة؛ بهدف بلورة موقف عربي موحد والتوافق حول مشروع القرار المقرر أن يصدر عن الاجتماع الطارئ.