زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب شمالي العراق.. ولا خسائر

ثلاث هزات أخرى ضربت قضاء جمجمال كانت درجتها أقل

ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر، الليلة محافظة السليمانية وبالتحديد قضاء جمجمال شمالي العراق.

وذكرت مديرية الرصد الزلزالي بالعراق، في بيان، أن ثلاث هزات أخرى ضربت القضاء كانت درجتها أقل، مضيفة أن سكان المناطق المحيطة شعروا بالهزات الأرضية.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزات الأرضية.



