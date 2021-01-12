في إطار خطتها الشاملة.. 10 ملايين جرعة لقاح تم حقنها في الصين

السلطات تهدف للوصول إلى 50 مليون شخص بحلول 12 فبراير

قالت صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية، استنادًا إلى خبراء: إن بكين نجحت في حقن 10 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في إطار خطة التطعيم الشاملة لتعزيز مناعة الصينيين أمام الوباء.

وتهدف السلطات الصحية للوصول إلى حقن 50 مليون شخص قبل حلول "مهرجان الربيع" المحلي يوم 12 فبراير المقبل، في الوقت الذي تسجل فيه عودة للفيروس في منطقة خابي، المحاذية لبكين، بعشرات الإصابات، والتي تعمل السلطات الصحية على محاصرتها والسيطرة عليها وفق "روسيا اليوم".

أما في العاصمة بكين ذاتها، حيث يجري تطعيم 100 ألف إلى 150 ألف شخص يوميًّا، حسب السلطات المحلية؛ فإن حملة التلقيح قد طالت أكثر من 1 مليون شخص حتى أمس الاثنين، مع منح الأولوية للمسنين وذوي الصحة الهشة والعاملين في الجبهات المتقدمة في الهياكل الصحية لمكافحة الوباء؛ على أن يتم حقن حوالى 50 مليون جرعة بحلول "مهرجان الربيع" في 12 فبراير.

وقد انطلقت عملية تطعيم الأكثر عرضة للوباء في الصين، يوم 15 ديسمبر الماضي.