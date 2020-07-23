فرنسا: 998 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 178336

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم، تسجيل 998 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 178336 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان إن أعداد الوفيات في فرنسا بلغت 30172 بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.

وأشار البيان إلى تراجع أعداد المصابين المنومين في المستشفيات إلى 6366 فردًا كما انخفض عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة إلى 445 فردًا.