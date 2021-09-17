"الصحة": تسجيل 75 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 64 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546411 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535,373 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8651 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2386 والحالات الحرجة 378 حالة.