أبناء الراحل عوضة آل شائع يحتفلون بزواج شقيقهم

أقام أبناء الراحل عوضة بن عبدالله آل شائع -رحمه الله- حفل زواج شقيقهم عبدالله بن عوضة آل شائع على كريمة الشيخ عبدالرحمن الحميد في قاعة نجد للاحتفالات بمدينة الرياض يوم الثلاثاء 20 شوال 1442هـ.

وقد أقيم حفل الزواج، بحضور الأسرتين وفقاً للاحترازات وتماشياً مع قواعد التباعد الاجتماعي.

وتتقدم "سبق" بالتهنئة للعريس وحرمه وأسرته، وتتمنى لهم حياة سعيدة وموفقة.