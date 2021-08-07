"الصحة": تسجيل 850 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 975 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 7 أغسطس 2021، تسجيل 850 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 532785 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 975 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 514362 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8320 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10103 والحالات الحرجة 1404 حالة.