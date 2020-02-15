"التحالف": نحمِّل الحوثيين مسؤولية حياة وسلامة طاقم "التورنيدو" بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف

"المالكي": أطلقوا الأعيرة النارية باتجاه طاقمها الجوي بعدما استخدموا كراسي النجاة للخروج منها

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القيادة المشتركة للتحالف تحمِّل المليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأوضح العقيد المالكي أن الطاقم الجوي المكوَّن من (ضابطين) قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي. وهذا يعدُّ انتهاكًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية؛ وعليه فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية.