"الأرصاد" تصدر تحذيراً لمنطقة الرياض: هذه الحالة تستمر للواحدة ظهراً

عفيف والدوادمي والأجزاء المجاورة والطرق السريعة والمناطق المفتوحة

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر، تحذيراً لمنطقة الرياض، وذلك لحالة أتربة مُثارة تتسبّب في شبه انعدام الرؤية.

ووفق النظام التابع لهيئة الأرصاد يشمل التحذير "عفيف - الدوادمي - الأجزاء المجاورة لها - الطرق السريعة والمناطق المفتوحة"؛ حيث بدأت الحالة التاسعة والنصف صباحاً وتستمر إلى الواحدة ظهر اليوم، مع رياح نشطة و​أتربة مُثارة تتسبّب في انعدام الرؤية.