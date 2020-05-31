سلطنة عُمان.. حصيلة الإصابات اليومية تقفز إلى أكثر من ألف حالة

وزارة الصحة: الإجمالي 11437 و2396 حالة شفاء حتى الآن

سجّلت سلطنة عُمان 1014 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11437.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، أن 371 حالة من الحالات المسجّلة لعُمانيين و643 حالة لغير العُمانيين، مشيرة إلى أنها سجّلت 2396 حالة شفاء حتى الآن.