هذه الدول الأكثر تضرراً بكورونا من حيث عدد الوفيات

"جونز هوبكنز": إجمالي الوفيات في العالم جرّاء الفيروس 1911637

نشرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية قائمة بالدول الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.

وبحسب القائمة بلغ إجمالي الوفيات في العالم من جرّاء الفيروس 1911637 وإجمالي الإصابات في العالم 88821629.

وبحسب القائمة جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول، حيث سجّلت 368736، إجمالي عدد الوفيات، و21857293 إجمالي الإصابات.

تلتها البرازيل عند 201460 إجمالي الوفيات، و8013708 إجمالي الإصابات.

وفي المركز الثالث جاءت الهند بإجمالي وفيات 150570، وإجمالي إصابات 10413417.

ومن المركز الرابع المكسيك عند 131031 إجمالي الوفيات، و1493569 إجمالي الإصابات.

وفي المركز الخامس بريطانيا بإجمالي وفيات 79965، وإجمالي إصابات 2966235.

وفي المركز السادس إيطاليا عند 77911 إجمالي وفيات، و2237890 إجمالي إصابات.

وفي المركز السابع فرنسا عند 67566 إجمالي الوفيات، و2804743 إجمالي إصابات.

وفي المركز الثامن روسيا عند 60067 إجمالي وفيات، و3321163 إجمالي إصابات.

وفي المركز التاسع إيران عند 56018 إجمالي وفيات، 1274514 إجمالي إصابات.

وفي المركز العاشر إسبانيا عند 51874 إجمالي الوفيات، و2050360 إجمالي الإصابات.