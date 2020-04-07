"الصحة العالمية" تحذّر من تخفيف تدابير مكافحة كورونا قبل الأوان

أكدت أن التعرض لدرجات الحرارة العالية لا يمنع فرص الإصابة

حذّرت منظمة الصحة العالمية من تحفيف تدابير احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد قبل الأوان.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن تعرّض الإنسان لأشعة الشمس أو لدرجات الحرارة التي تكون أعلى من 25 درجة مئوية، لن يمنع فرص الإصابة بالفيروس.

وكان العديد من الخبراء قد أعربوا عن تفاؤلهم ببدء فصل الصيف في مكافحة جائحة الفيروس التاجي؛ إلا أن المنظمة العالمية قد أشارت إلى أن ارتفاع درجة الحرارة لن ينهي الفيروس المستجد.

وقالت المنظمة، في بيان لها وفق "رويترز": الطريقة الوحيدة للأمان هي ضمان النظافة، والدول ذات الطقس الحار أبلغت أيضًا عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.. لذلك، لحماية نفسك، تأكد من تنظيف يديك بشكل متكرر وشامل وتجنّب لمس عينيك وفمك وأنفك.

وأضافت: استخدام الميثانول أو الإيثانول أو المبيض؛ لن يمنع أو يعالج فيروس "كورونا"، وقد يكون شديد الخطورة؛ حيث تم استخدامه في منتجات التنظيف لقتل الفيروس على الأسطح.