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تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى العاشرة صباحاً

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": موجة باردة وأمطار وأتربة مثارة وضباب

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الجوف والحدود الشمالية وتبوك وعسير وجازان والشرقية ومكة المكرمة ونجران والباحة.



وفي التفاصيل، أوضح المركز في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.



وتشهد منطقة نجران سحباً رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا ونجران، وتستمر حتى الساعة 03.00 من صباح الجمعة.



ونبه مركز الأرصاد منطقة الباحة بأنها تشهد استمرار سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الباحة وعقيق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.



وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة سحباً رعدية ممطرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.



أما جازان فتشهد أمطاراً خفيفة ونشاطاً في الرياح السطحية، وتشمل الدائر والريث والعيدابي وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 0300 من صباح الجمعة، وتشهد أيضاً فرسان ارتفاعاً للأمواج وتدنياً للرؤية الأفقية.



ونبه المركز منطقة عسير بأتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الافقية، وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة على أبها والمجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة، حتى الساعة الـ 04.00 من فجر الجمعة.



ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد موجة باردة، وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.



وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضاً موجة باردة، وتشمل الحالة العويقلية وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة، كما تشهد أيضاً ضباباً وتدنياً للرؤية تشمل العويقلية ورفحاء وطريف حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.



وكذلك تشهد منطقة الجوف موجة باردة تشمل القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة 09.00 من صباح الجمعة، كما تشهد ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل دومة الجندل وسكاكا بجانب القريات وطبرجل حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.