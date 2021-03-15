وزير الصحة الكويتي: بعد رمضان سنمنع أي شخص لم يأخذ اللقاح من دخول السينما

قال: عودة الطلاب للمدارس ستكون في سبتمبر المقبل وإغلاق أي محل لم يلقّح عُمّاله

ذكر وزير الصحة الكويتي د. باسل الصباح أن شهر سبتمبر المقبل سيكون موعداً لعودة الطلبة للمدارس بمراحلها المختلفة.

وأضاف "الصباح"، في تصريح له اليوم الاثنين: "تطعيم جميع الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس، الشهر المقبل".

وبحسب صحيفة "القبس"، دعا الوزير، الجميع على ضرورة أخذ اللقاح؛ حفاظاً على صحة وسلامة الارواح، موضحاً أنه تم حتى الآن تم تطعيم 400 ألف، إضافة إلى أن نصف كبار السن الكويتيين المسجلين في الخدمة المدنية، والذين سجلوا تم تطعيمهم، بينما ما يقارب ربع كبار السن الأجانب طُعّموا، وهناك عدد من 80 إلى 100 من كبار السن يتم تطعيمهم بشكل يومي في المنازل.

وأضاف: مستمرون في عملية التطعيم، ومع حلول عيد الفطر نكون قد طعّمنا مليون شخص، ومع زيادة الوعي والإقبال من قبل الناس إلى شهر سبتمبر المقبل سنصل إلى مليوني شخص مع بداية دوام طلبة المدارس، والتي ستعود الحياة فيها بشكل طبيعي.

وأردف "الصباح": سيتم تطعيم ما يقارب 120 ألفاً من بين معلم وإداري في التربية مع الجمعيات التعاونية والحلاقين والبنوك في شهر أبريل المقبل.

وتابع: التطعيم فعال جداً في تقليل الوفيات وبشكل ملحوظ، مستغرباً تخوّف البعض منه، خاصة وأنه وصل عدد المطعّمين في العالم إلى 400 مليون، لذلك انخفضت أعداد الإصابات والوفيات في أمريكا وبريطانيا والكثير من دول العالم بسبب تلقي التطعيم.

وقال وزير الصحة الكويتي: في الخطة المقبلة، وما بعد شهر رمضان المقبل، سيتم منع أي شخص من دخول السينما ما لم يكن قد أخذ اللقاح، وكذلك سيتم إغلاق أي محل لم يتم تطعيم العاملين فيه.

وأضاف: نحتاج لدعم من المجتمع في زيادة الوعي من أجل التطعيم، ونأسف لضعف الإقبال على التطعيم خاصة في محافظتي الجهراء والأحمدي.

وتقدم وزير الصحة الدكتور باسل الصباح بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية على هذه الزيارة العزيزة التي تؤكد أهمية الشراكة المجتمعية، مشيرا إلى دور الكشافة التي يقودها النائب الدكتور عبدالله الطريحي أثناء أزمة كورونا والأعمال التي قاموا بها، وكذلك جهودهم حالياً في الدعم والتشجيع على وعي أفراد المجتمع بالإقبال على التطعيم.

من جهته، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية أحمد فرمن بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة والسلطات الطبية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى ما يقوم به الجيش الأبيض من أعمال مكثفة وجبارة لحماية أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من هذا الوباء.